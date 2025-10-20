Motion Twin laget ikke en Dead Cells oppfølger fordi de gir blaffen i hva du synes

HQ

En stund var Dead Cells en av de mest populære action roguelike-opplevelsene på markedet. Indiesensasjonen utviklet av Motion Twin var en enorm suksess, så mye at det fikk tonnevis av ekstra støtte og til og med ble lansert på nesten alle tenkelige plattformer. Men selv med denne enorme suksessen i tankene laget utvikleren aldri en oppfølger, da Motion Twin i stedet bestemte seg for å jobbe med et annet prosjekt i stedet, et spill kjent som Windblown.

Men hvorfor var dette tilfellet? Nylig snakket medskapende regissør og spilldesigner Yannick Berthier med PCGamesN, hvor han forklarte dette resonnementet.

"Vi er drevet av det vi ønsker å lage. Hvis vi var en 'bedrift', ville vi snakket om Dead Cells 2 akkurat nå. Vi snakker ikke om Dead Cells 2. Vi snakker om Windblown, fordi vi er et kollektiv av individer som er kreative og ønsker å skape ting."

Han fortsetter: "[Hvis] vi hadde vært [en del av] et annet selskap, ville kanskje presset for å lage en oppfølger ha vært mye, mye sterkere - jeg mener, internt. Eksternt er det supersterkt. For hvert innlegg vi legger ut, får vi noen kommentarer som: "OK, kult, når kommer Dead Cells 2?" Men det er helt greit. Det er vår virkelighet."

Så kanskje Dead Cells 2 blir en realitet, men bare når Motion Twin er klar til å lage spillet, og ikke fordi fansen fortsetter å presse dem til å gjøre det.