Motive har begynt arbeidet med Iron Man-spillet

I en Reddit AMA avslører EA Motive at det faktisk har begynt å jobbe med sitt kommende Iron Man-spill.

Iron Man-spillet ble annonsert i fjor, og er et av flere Marvel-prosjekter som skal utgis av EA, sammen med et Captain America og Black Panther-spill skrevet av Amy Hennig.

I Reddit AMA-en sier Motive "vi har et fantastisk team hos Motive som har begynt å jobbe med Iron Man, og du kan være trygg på at det er i gode hender!" Dette iindikerer sterkt at arbeidet med spillet har begynt.

Imidlertid er det fortsatt sannsynlig at arbeidet med Iron Man-spillet er i sine tidlige stadier, så vi holder ikke pusten for noen form for trailere eller gameplay som kommer vår vei snart.