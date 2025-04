MotoGP 25 brøler ut på startstreken i den første traileren

Det har kanskje gått litt under radaren, men MotoGP 25 er nesten her, og motoren brøler i forkant av lanseringen 30. april 2025. Årets utgave av Milestones racingtittel har bestemt seg for å åpne horisonten ytterligere, og utvide opplevelsen med nye spillmoduser, flere sykler og mer tilpasning. Men la oss ta det ett skritt om gangen, for det er mye å si, og studioet har delt en godt kondensert trailer av alle de nye funksjonene, som du kan se nederst i artikkelen.

Vi begynner med de mest åpenbare nye funksjonene, og det er at MotoGP 25 vil inneholde alle tilleggene i sesong 2025 av den offisielle konkurransen. Brno-banen i Tsjekkia er tilbake, og Balaton Park-banen i Ungarn vil bli lagt til for første gang.

Race Off -modusen har blitt fornyet for å gi enda flere muligheter til å teste sykler. Det vil være tre unike disipliner, helt forskjellige fra hverandre og som låser opp unike belønninger:



Motard: Raske motorsykler som er nyttige for å lære seg å mestre fart og kjøreegenskaper.

Flat Track: Offroad-motorsykler som utfordrer deg til å beholde kontrollen selv under de dårligste veigrepene.

Minibikes: Små, men presise kjøretøy som krever mye dyktighet for å holde seg på sporet



En annen viktig nyhet er inndelingen i to ulike fysikksystemer kalt Experiences (Arcade og Pro). Arcade Experience gir en enklere håndtering av sykkelen uten at du trenger å bryne deg på innstillinger og konfigurasjoner. Pro-modus er, som du kan forestille deg, den mest avanserte simuleringsopplevelsen. Styring av elementer som kjøretøyets elektronikk, dekk og drivstofforbruk er bare noen få eksempler på hva du kan tilpasse her.

Og mens vi er inne på temaet tilpasning, kan du med motorsykkelutviklingsverktøyet kommunisere med teamingeniørene for å foreslå tilpassede sykler og teste dem i banekonkurranser.

Flerspillermodusen vil inneholde kvalifiseringsløp, GP-mesterskapet i sanntid og en lokal spillmodus med delt skjerm.

MotoGP 25 GP-mesterskapet vil være tilgjengelig 30. april 2025 på PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series og Nintendo Switch. Cross-play vil være tilgjengelig fra dag én, med unntak av Nintendo-versjonen,

Klar til å kjøre?