Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

MotoGP er tilbake denne helgen: Starttider for det britiske GP-løpet og hvordan du kan se det direkte

Det britiske GP-løpet går av stabelen på Silverstone denne helgen.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

MotoGP-sesongen er tilbake etter sommerpausen, og kampen om tittelen er helt åpen. Jorge Martín leder med 208 poeng, noe få hadde forventet etter den dominerende starten til Marco Bezzecchi, som nå ligger på fjerdeplass, men bare 22 poeng bak lederen. Faktisk er det bare 24 poeng som skiller de fem beste (Martín, Ai Ogura, Marc Márquez, Bezzecchi og Fabi Di Giannantonio).

Denne helgen drar MotoGP til Silverstone-banen for å starte andre halvdel av sesongen: elleve løp, som avsluttes i Valencia i november. Det blir et sprintløp denne helgen, lørdag kl. 16.00 lokal tid, og løpet starter kl. 13.00 lokal tid i Storbritannia.

Tidspunkter for den britiske GP-en på Silverstone

Fredag 7. august


  • FP1: 11.45 BST / 12.45 CEST

  • Trening: 16.00 BST / 17.00 CEST

Lørdag 8. august


  • FP2: 11:10 BST / 12:10 CEST

  • Kvalifisering 1: 11:50 BST / 12:50 CEST

  • Kvalifisering 2: 12:15 BST / 13:15 CEST

  • Sprintløp: 16:00 BST / 17:00 CEST

Søndag 9. august


  • Oppvarming: 09:40 BST / 10:40 CEST

  • Grand Prix-løp: 13:00 BST / 14:00 CEST

Slik ser du det britiske GP-løpet direkte

Det britiske

GP-løpet

vil, i likhet med resten av MotoGP-sesongen, bli sendt på TNT Sports i Storbritannia, som også er tilgjengelig via HBO Max hvis du betaler for abonnementet. Her er en liste over MotoGP-kanaler i Europa i 2026.


  • Østerrike: Sky, Servus TV

  • Landene på Balkan (Bosnia, Serbia, Makedonia, Montenegro): Arena Sports

  • De baltiske landene: Estland, Litauen, Latvia: 3 Sport

  • Belgia: PlaySports, RTBF

  • Bulgaria: Max Sport

  • Kroatia: Sportklub

  • Kypros: Cyta Vision

  • Tsjekkia: Nova Sport6

  • Danmark: 3 Sport

  • Finland: Viaplay

  • Frankrike: Canal+

  • Tyskland: Sky, Red Bull, DF1

  • Hellas: Cosmote TV

  • Ungarn: 4 Arena

  • Italia: Sky, Canala 8

  • Nederland: Zigo Sport, NOS

  • Norge: Sport3

  • Polen: Polsat Sport

  • Portugal: Sport TV

  • Romania: Prima Sport 3

  • Spania: DAZN

  • Sverige: Sport Motor

  • Storbritannia: TNT Sports

MotoGP er tilbake denne helgen: Starttider for det britiske GP-løpet og hvordan du kan se det direkte
Motorsport Photography F1 / Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

SportMotoGP


Loading next content