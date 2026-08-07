MotoGP er tilbake denne helgen: Starttider for det britiske GP-løpet og hvordan du kan se det direkte

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MotoGP-sesongen er tilbake etter sommerpausen, og kampen om tittelen er helt åpen. Jorge Martín leder med 208 poeng, noe få hadde forventet etter den dominerende starten til Marco Bezzecchi, som nå ligger på fjerdeplass, men bare 22 poeng bak lederen. Faktisk er det bare 24 poeng som skiller de fem beste (Martín, Ai Ogura, Marc Márquez, Bezzecchi og Fabi Di Giannantonio).

Denne helgen drar MotoGP til Silverstone-banen for å starte andre halvdel av sesongen: elleve løp, som avsluttes i Valencia i november. Det blir et sprintløp denne helgen, lørdag kl. 16.00 lokal tid, og løpet starter kl. 13.00 lokal tid i Storbritannia.

Tidspunkter for den britiske GP-en på Silverstone

Fredag 7. august



FP1: 11.45 BST / 12.45 CEST



Trening: 16.00 BST / 17.00 CEST



Lørdag 8. august



FP2: 11:10 BST / 12:10 CEST



Kvalifisering 1: 11:50 BST / 12:50 CEST



Kvalifisering 2: 12:15 BST / 13:15 CEST



Sprintløp: 16:00 BST / 17:00 CEST



Søndag 9. august



Oppvarming: 09:40 BST / 10:40 CEST



Grand Prix-løp: 13:00 BST / 14:00 CEST



Slik ser du det britiske GP-løpet direkte

Det britiske

GP-løpet

vil, i likhet med resten av MotoGP-sesongen, bli sendt på TNT Sports i Storbritannia, som også er tilgjengelig via HBO Max hvis du betaler for abonnementet. Her er en liste over MotoGP-kanaler i Europa i 2026.



Østerrike: Sky, Servus TV



Landene på Balkan (Bosnia, Serbia, Makedonia, Montenegro): Arena Sports



De baltiske landene: Estland, Litauen, Latvia: 3 Sport



Belgia: PlaySports, RTBF



Bulgaria: Max Sport



Kroatia: Sportklub



Kypros: Cyta Vision



Tsjekkia: Nova Sport6



Danmark: 3 Sport



Finland: Viaplay



Frankrike: Canal+



Tyskland: Sky, Red Bull, DF1



Hellas: Cosmote TV



Ungarn: 4 Arena



Italia: Sky, Canala 8



Nederland: Zigo Sport, NOS



Norge: Sport3



Polen: Polsat Sport



Portugal: Sport TV



Romania: Prima Sport 3



Spania: DAZN



Sverige: Sport Motor



Storbritannia: TNT Sports

