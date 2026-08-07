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MotoGP er tilbake denne helgen: Starttider for det britiske GP-løpet og hvordan du kan se det direkte
Det britiske GP-løpet går av stabelen på Silverstone denne helgen.
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MotoGP-sesongen er tilbake etter sommerpausen, og kampen om tittelen er helt åpen. Jorge Martín leder med 208 poeng, noe få hadde forventet etter den dominerende starten til Marco Bezzecchi, som nå ligger på fjerdeplass, men bare 22 poeng bak lederen. Faktisk er det bare 24 poeng som skiller de fem beste (Martín, Ai Ogura, Marc Márquez, Bezzecchi og Fabi Di Giannantonio).
Denne helgen drar MotoGP til Silverstone-banen for å starte andre halvdel av sesongen: elleve løp, som avsluttes i Valencia i november. Det blir et sprintløp denne helgen, lørdag kl. 16.00 lokal tid, og løpet starter kl. 13.00 lokal tid i Storbritannia.
Tidspunkter for den britiske GP-en på Silverstone
Fredag 7. august
- FP1: 11.45 BST / 12.45 CEST
- Trening: 16.00 BST / 17.00 CEST
Lørdag 8. august
- FP2: 11:10 BST / 12:10 CEST
- Kvalifisering 1: 11:50 BST / 12:50 CEST
- Kvalifisering 2: 12:15 BST / 13:15 CEST
- Sprintløp: 16:00 BST / 17:00 CEST
Søndag 9. august
- Oppvarming: 09:40 BST / 10:40 CEST
- Grand Prix-løp: 13:00 BST / 14:00 CEST
Slik ser du det britiske GP-løpet direkte
Det britiske
GP-løpetvil, i likhet med resten av MotoGP-sesongen, bli sendt på TNT Sports i Storbritannia, som også er tilgjengelig via HBO Max hvis du betaler for abonnementet. Her er en liste over MotoGP-kanaler i Europa i 2026.
- Østerrike: Sky, Servus TV
- Landene på Balkan (Bosnia, Serbia, Makedonia, Montenegro): Arena Sports
- De baltiske landene: Estland, Litauen, Latvia: 3 Sport
- Belgia: PlaySports, RTBF
- Bulgaria: Max Sport
- Kroatia: Sportklub
- Kypros: Cyta Vision
- Tsjekkia: Nova Sport6
- Danmark: 3 Sport
- Finland: Viaplay
- Frankrike: Canal+
- Tyskland: Sky, Red Bull, DF1
- Hellas: Cosmote TV
- Ungarn: 4 Arena
- Italia: Sky, Canala 8
- Nederland: Zigo Sport, NOS
- Norge: Sport3
- Polen: Polsat Sport
- Portugal: Sport TV
- Romania: Prima Sport 3
- Spania: DAZN
- Sverige: Sport Motor
- Storbritannia: TNT Sports