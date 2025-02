MotoGP-mester Jorge Martín har pådratt seg flere brudd etter krasj i Malaysia

HQ

Jorge Martín, nåværende MotoGP-mester, har falt under en test i Sepang, Malaysia. Han må opereres i hånden og venstre fot i Spania og går glipp av resten av testene.

Martín, i sin første testdag som Aprilia-fører (han kjørte mellom 2021 og 2024 i Ducati), falt fra sykkelen to ganger. Det andre krasjet var mye mer alvorlig, og bildene av krasjet (litt vanskelig å se på) er en god påminnelse om hvordan en hjelm kan redde livet ditt i en sykkelulykke. Til tross for at han traff asfalten med hodet, viste CT- og MR-undersøkelser heldigvis ingen tegn til hodeskader.

Martín ble fløyet tilbake til Spania for å ta hånd om skadene, og det er for tidlig å si, men forhåpentligvis er han tilbake i tide til sesongstarten, som starter i Thailand på Chang International Circuit i nærheten av Buriram 2. mars.