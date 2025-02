MotoGP starter neste helg: 2025-kalenderen med alle løp, baner, lag og førere

HQ

Denne helgen er en av de mest spennende motorsportkonkurransene tilbake. MotoGP World Championship, den øverste divisjonen i motorsykkelracing, sanksjonert av Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) - tidligere kjent som Moto 500cc, og bare konkurrert av Formel 1 når det gjelder anerkjennelse over hele verden, starter neste helg.

MotoGP World Championship 2025 vil finne sted fra mars til november 2025, med 22 Grand Prix over hele verden, 11 team og 22 førere, med en klar dominans av spanjoler og italienere, inkludert fjorårets mester, Jorge Martín for Aprilia Racing - som vil gå glipp av debut-GP på grunn av en treningsulykke- og nummer to Francesco Bagnaia for Ducati Lenovo.

De 22 løpene vil gå gjennom 18 land, inkludert GP-debuten i Ungarn og tilbakekomsten til Brno i Tsjekkia.

Alle løp og baner i Moto GP 2025



Thailands GP - 02. mars - Buriram



Argentina GP - 16. mars - Termas de Río Hondo



Americas GP - 30. mars - Austin



Qatar GP - 13. april - Losail



Spanias GP - 27. april - Jerez



Frankrikes GP - 11. mai - Le Mans



Storbritannias GP - 25. mai - Silverstone



Aragon GP - 08. juni - Motorland Aragón



Italias GP - 22. juni - Mugello



Nederlands GP - 29. juni - Assen



Tysklands GP - 13. juli - Sachsenring



Tsjekkias GP - 20. juli - Brno



Østerrikes GP - 17. august - Red Bull Ring



Ungarns GP - 24. august - Batalon Park



Catalan GP - 07. september - Barcelona



San Marino GP - 14. september - Misano



Japans GP - 28. september - Motegi



Indonesias GP - 05. oktober - Mandalika



Australias GP - 19. oktober - Philip Island



Malaysias GP - 26. oktober - Sepang



Portugals GP - 09. november - Portimão



Valencia GP - 16. november - Cheste



Alle team og førere i MotoGP 2025