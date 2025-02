Fjorårets MotoGP-mester går glipp av det første løpet i 2025 etter nok et uhell under trening

HQ

MotoGP World Championship 2025 starter neste helg med Thailand GP i Buriram. Årets første løpshelg får et betydelig tap: fjorårets mester Jorge Martín, som pådro seg et brudd under trening og brakk venstre hånd. Han skal opereres på tirsdag, men det er helt uaktuelt for ham å reise til Thailand denne helgen, skriver Motorsport.

"Jorge Martin pådro seg et komplekst brudd i spolebenet, noen karpale bein på venstre side og et ipsilateralt kalkbenbrudd i venstre hånd under en treningsøkt", sa Aprilia til Motorsport på mandag. Rekonvalesenstiden vil bli bestemt på tirsdag, etter operasjonen. Neste GP blir i Argentina, 14.-16. mars.

Dette skjer bare tre uker etter et forferdelig fall på den første testdagen, da han slo hodet i asfalten og brakk venstre mat og høyre hånd. Han var allerede på bedringens vei, og han håpet å kunne reise til Thailand for å bestå de medisinske testene. Debuten med Aprilia må vente... og så langt har det å bytte team (han vant tittelen i fjor med Ducati) brakt ham uflaks.

26 år gamle Martín, som overtok stafettpinnen fra Pecco Bagnaia som ny MotoGP-mester, har kallenavnet "Martinator", som han visstnok har fått av sin far på grunn av de mange fallene han har hatt ("han kom seg alltid tilbake til sykkelen, selv med brukne bein") og også mange operasjoner ... inkludert en "robot"-hanske han hadde på seg i 2018 da hånden hans var lammet, som hjalp ham med å vinne Moto 3.