Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails

HQ

Mount & Blade II: Bannerlord I War Sails kan du leve som leder, kriger, forretningsmann og mye mer i et middelaldersamfunn. Du starter i en verden der imperier kollapser og andre tar deres plass, og du skaper karakteren din helt selv og bestemmer hva den karakteren skal gjøre i denne verdenen. Du kan gjøre alt fra å lede store hærer med tusenvis av soldater, beleire festninger, bli rik gjennom handel og styre kongedømmer. Alt dette gjør du i første- eller tredjepersonsvisning. Det er dette som gjør tittelen unik. Mange av oss har alltid lurt på hvordan det ville være å lede tropper i kamp eller delta i beleiringer av slott, men War Sails handler mest om båter og sjøslag.

En stor forandring da jeg begynte med tittelen, var hvordan verden hadde forandret seg. Flere innsjøer, mer vann og noen nye øyer. Dette passer godt sammen med utvidelsens nye spillelementer og funksjoner, og treningsmodusen gjorde at jeg ganske raskt fikk testet alt det nye på en god måte. Det handler fortsatt om å redde familien din, men det tilbyr stemmeskuespill og lærer deg det grunnleggende. Jeg skal være ærlig og si med en gang at jeg synes Mount & Blade er klumpete å spille. Men jeg liker konseptet med å lede tusenvis av tropper ut i krig. War Sails I likhet med grunnspillet er en blanding av kule funksjoner som ikke alltid er perfekte i utførelsen.

Kampene gir deg mange muligheter til å finjustere formasjoner og andre aspekter før du går i kamp. Det minner litt om Total War.

Jeg synes styrken til serien er muligheten til å bli revet med i storslåtte situasjoner. Det kan være beleiringer eller store slag, og sjøslagene er også til tider imponerende når mange skip kolliderer. Du kan ha opptil åtte skip å kommandere, alle fylt med soldater som kan gå om bord og kjempe skip mot skip. Det blir ofte et kaos uten sidestykke, men det er ekstremt underholdende. Bannerlord trengte litt mer variasjon, og hvis du velger å se utvidelsen som en del av noe større, er den bedre enn hvis du ser på den utelukkende ut fra innholdet i et vakuum. Styrken i pakken er at den gir deg som spiller flere verktøy til å dominere denne sandkasseverdenen.

Dette er en annonse:

Grafikken, lyden, stemmeskuespillet og musikken vil ikke imponere noen i 2025. Men jeg synes det gir meg mulighet til å gjøre mye i en verden uten å overdrive kompleksiteten. Jeg vil sammenligne Bannerlord med X -serien og Kenshi uten alle de dype spillsystemene. Du starter i en stor åpen verden der ingen liker eller hater deg. Du er ingenting, og målet er å bli hva du vil i denne verdenen, og for å oppnå dette tilbyr War Sails deg noen ekstra verktøy i verktøykassa. Du kan nå bli pirat, leiesoldat på det åpne hav, handelsmann eller bruke flåtene dine til å blokkere byer i tillegg til alt det andre du gjør. Spillet er utfordrende, men det blir aldri uoverkommelig vanskelig, for en av styrkene er at det går ganske raskt å lære seg det grunnleggende.

I selve kampanjeverdenen kan du reise rundt og gjøre hva du vil. Selv om perspektivet er isometrisk, går du tilbake til førstepersonsvisning når du slåss eller går inn i byer.

Selv om skipene er verdifulle og ganske dyre å operere i spillet, er jeg litt skuffet over at du ikke kan beleire med skipene. Jeg husker tidlige trailere for Total War: Rome 2 og hvor kult det var å se skip landsette tropper mens byer var under beleiring. Skipene i seg selv er ganske morsomme å kontrollere, men de er dyre. Jeg mistenker at skipene er en måte å bruke pengene dine på i et ganske enkelt økonomisk system. I så måte har Taleworlds lykkes. De store skipene koster enormt mye penger, men er som regel verdt prisen, og ulempen er at jo større skipene dine blir, desto vanskeligere er det å fange fiender ute på havet. Jeg forstår at det må være en ulempe å ha store skip, men samtidig kunne kanskje en økning av nivået motvirke frustrasjonen dette skaper.

Når det er sagt, får du omtrent 20 unike skip i tre kategorier. Du har lette og raske skip, samt middels og tunge skip. De sistnevnte er de tregeste, men har flest soldater om bord og det beste artilleriet å skyte på fienden med, og det er også mulig å ramme motstanderne med betydelig skade. Jeg synes de ser bra ut i designet, de ser ut til å være direkte inspirert av ekte skip, og jeg liker alle de jeg har testet. Dessverre lider designet under at spillet i seg selv ikke er noen grafisk tungvekter. Dessverre er det også en del bugs, hvorav en av de mest minneverdige oppstod under et fullt slag med åtte skip. Jeg seilte mot fiendeskipene midt i alt kaoset, og så fløy skipet over fienden.

Dette er en annonse:

Det er raskt å lære seg det grunnleggende.

Hvis du forventer noe nytt, er det en ganske betydelig utvidelsespakke med nytt innhold å finne her. Du må imidlertid være villig og ivrig etter å samhandle med det hvis du skal få pengene dine verdt. Det minnet meg mye om Man O' War: Corsair - Warhammer Naval Battles. Det er noe bra under alle de tekniske problemene, og selv om samspillet mellom grunnspillet og utvidelsen ikke er stort, er det ting å sette pris på. Jeg liker at innsjøene og havene har blitt større, og at noen broer har forsvunnet for å gi mer plass til båtslagene. For eksempel er det en øy som styres av en av de nye vikingbaserte fraksjonene, og den eneste måten å komme seg dit på er via vann, og hvis du vil herske over et kongerike, er det ganske smart å ta over øya i begynnelsen av kampanjen. Datamotstanderne dine har vanskelig for å utnytte havet, og du kan enkelt bruke dette som utgangspunkt for verdensherredømme eller raid på kontinentet.

Bannerlord er ikke perfekt; det er buggy, upolert og klumpete. På sitt beste er det storslått, kraftfullt og engasjerende. War Sails tilfører litt mer av den følelsen uten å rette opp de største svakhetene. De grunnleggende spillsystemene som var klønete på land, er like klønete til sjøs. Det er også en mangel på presisjon i alt du gjør, men det er noe av det som kjennetegner serien. Samtidig kan jeg ikke annet enn å smile når jeg rammer fiendens skip og går om bord i et annet for nærkamp. Det er morsomt, underholdende og til tider ganske storslagent. Selv om båtaspektene ikke dominerer opplevelsen, ligger de der i bakgrunnen og gir ekstra variasjon i en ellers ganske omfattende sandkasseopplevelse.

Under de rette forholdene kan det se veldig attraktivt ut.

Det skal sies med en gang at hvis båtkamper ikke appellerer til deg, er dette ikke verdt tiden din. Innholdet legger til helheten, men kan ikke stå alene. Variasjonen som tilbys av denne pakken er god nok til å fortsette kampanjen din. Med et akseptabelt utvalg av skip og nye muligheter til å gjøre hva du vil i verden, er det en god utvidelse for de som liker sjøslag. Jeg har hatt glede av utvidelsen til tross for mange problemer, og hvis du er som meg og liker den grunnleggende opplevelsen og kan overse feil og mangler, tror jeg du også kan ha glede av dette innholdet. Det er ikke perfekt, men det utvider verdenen og hva du kan gjøre i den. Hvis sjøslag og livet til sjøs appellerer til deg, kan dette være verdt tiden din.