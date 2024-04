Mouse kanaliserer Popeye i ny gameplay-teaser

HQ

Mouse Førstepersonsskytespillet tok oss alle med storm da vi så det første gang. Det så ut til å kombinere et stramt og fartsfylt spill med en tegneseriestil som minner om en tegneserie i en noir-miljø fra 1930-tallet. Det sier seg selv at det er et svært unikt og interessant premiss, og den siste traileren bekrefter dette ytterligere.

I dette nye, korte gameplay-klippet får vi se noen av mekanismene som spillerne vil kunne bruke til sin fordel. Dette inkluderer en Grappling Hook for å suse rundt på nivået for å nå nye høyder og unngå farer, en Helicopter for å redusere fallhastigheten og forbedre bevegelsene i luften, og det beste av alt, PowerUp Spinach for å forbedre og forsterke nærkampene på en måte som ville gjort Popeye stolt.

Se den nye traileren Mouse nedenfor, og gled deg til å spille spillet en gang neste år.