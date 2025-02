Mouz er mestere i PGL Cluj-Napoca 2025

HQ

Etter nesten 10 dager med action ble PGLs første turnering i 2025 avsluttet i går, da Cluj-Napoca ble avsluttet og delte ut premiepotten på 1,25 millioner dollar til de deltakende lagene. I den store finalen på søndag kjempet både Mouz og Team Falcons, og etter en hard kamp var det førstnevnte som gikk av med seieren.

Etter en 3-1-seier, om enn et tett spill som gikk avstanden for mange av kartene, har Mouz blitt ansett som mester i denne turneringen. Dette betyr at troppen drar hjem med $ 400,000 XNUMX i premiepenger, mens Team Falcons bare reiser med $ 187,500 XNUMX i stedet.

Med dette resultatet har Mouz tatt opp den siste tidens formkurve, der de i starten av 2024 også vant BetBoom Dacha Belgrade og ESL Pro League Season 19. Med en seier i beltet er spørsmålet nå om Mouz kan fortsette suksessen og prestere like godt på ESL Pro League Season 21, BLAST Open Spring 2025 og de kommende IEM-turneringene i første halvår i år.