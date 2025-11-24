Mouz kronet til mestere i PGL Wallachia: sesong 6

HQ

I løpet av helgen tok en av de mange forskjellige esportsbegivenhetene som ble holdt og omtalt de beste Dota 2 lagene fra hele verden tilbake til Bucuresti, Romania, for å konkurrere i PGL Wallachia: Season 6. Denne turneringen var en stor turnering da den satte $ 1 million på linjen for de 16 deltakende lagene å kjempe om, og nå vet vi hvem som har kommet ut på toppen og løftet pokalen.

Etter en spennende finale som gikk hele veien, gikk Mouz til topps og beseiret Team Spirit med 3-2. Dette resultatet har sett troppen på vei hjem ikke bare med pokalen, men også med en veldig hyggelig $ 300,000 i premiepenger for deres innsats.

I motsetning til mange esportscener som avvikler på slutten av kalenderåret, har Dota 2 fortsatt mye i vente, noe som betyr at Mouz kan utnytte denne seieren og potensielt springbrett for å løfte enda flere trofeer fra uken frem til midten til slutten av desember på BLAST Slam V mellom 25. november og 7. desember og deretter på DreamLeague Season 27 mellom 10. og 21. desember også.