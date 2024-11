Movistar KOI gjør ytterligere endringer i laget Valorant

HQ

Movistar KOI gjør flere og flere endringer i sin Valorant -divisjon etter hvert som vi fortsetter gjennom offseason. Den siste endringen dreier seg om at en spiller er satt på benken og en assistenttrener er fristilt, og begge har nå muligheten til å utforske free agency og signere andre steder.

Når det gjelder de to personene som forlater laget, er det både Tobias "ShadoW" Flodström og trener Marcos "aer0z" Ochoa, og siden Movistar KOI har en full vaktliste eller trenerteam, er det faktisk ikke behov for erstatningsspillere, ikke at dette ikke betyr at flere spillere til slutt vil bli lagt til.

Movistar KOI uttalte følgende om endringen i spillerstallen: "Begge ankom i en vanskelig tid for organisasjonen, og vi har bare gode ord for dem de siste månedene.

"Vi ønsker dere alt godt i fremtiden og håper å se dere tilbake på serveren snart. Takk for alt".