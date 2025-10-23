Moza MHG + AB6 FFB

HQ

Da jeg fikk tak i Mozas nyeste flyspak, visste jeg at jeg kom til å teste en førsteklasses dings. Deres nyeste base, AB6 FFB, og flyspaken deres, MHG, er variantene jeg har testet for denne anmeldelsen. Jeg kan med glede informere deg med en gang om at dette er en flott kombinasjonspakke. Flyspaken ligger utrolig godt i hånden, og både vibrasjoner og motstand endrer seg avhengig av konteksten i flyspill på en svært troverdig måte. Jeg ble også imponert over hvor bra landinger føles, og det øker også muligheten til å kontrollere fly og andre kjøretøy bedre.

Da jeg pakket ut dingsene, veide de litt over sju kilo. Basen er laget av metall og leveres med solide skruer og utstyr slik at du kan feste den til bordet ditt. Det er praktisk at basen står stabilt og ikke tar opp plass ved siden av tastatur og annet utstyr. For å sikre en god test av dingsene prøvde jeg ut flere forskjellige spill, der jeg brukte flight stick i Ace Combat 7, Flight Simulator 2024, IL-2 Sturmovik: Great Battles, DCS World, og Kerbal Space Program.

Hvis du ønsker å bruke andre pinner, er dette mulig, og de ekstra kontaktene på sokkelen gjør det mulig å koble til annet utstyr.

Før jeg begynte å spille, installerte jeg programvaren Moza Cockpit, som er et brukervennlig program som er utviklet for å gjøre det enkelt å kalibrere, endre knappinnstillinger, synkronisere innstillingene og forbedre kommunikasjonen mellom basen, styrespaken og enkelte spill. Dette er en effektiv prosess, og det går raskt å finne frem i menyene, finne relevante grafer for manuell kalibrering og synkronisere innstillingene med visse spill. Jeg synes programvaren er et av høydepunktene, ettersom den medfølgende programvaren noen ganger kan skape mer problemer enn den er verdt.

Jeg synes programvaren er veldig nyttig når jeg vil teste andre innstillinger og endre følsomhetskurvene på X-, Y- og Z-aksen. Du kan også tilpasse hvilken telemetri som skal brukes via Force Feedback-innstillingene, og hvilken type tilbakemelding den skal gi deg. Jeg har ikke eksperimentert så mye med ekspertinnstillingene i programmet, men det er tydelig at det finnes betydelig flere innstillinger enn jeg trenger for spillingen min. Jeg setter pris på alternativene og antallet innstillinger.

Programvaren er enkel og lett å bruke.

Moza MHG og AB6 FFB gjør jobben sin godt. Flyspaken er ergonomisk, knappene er lette å nå, og selv om basen ikke har så mange knapper, er de som regel tilstrekkelige for spilling. Det er enkelt å legge til ekstrautstyr som tastatur, mus, pedaler og en throttle med utallige knapper. Jeg er likevel ganske fornøyd med den minimalistiske designstilen. Både flyspaken og basen er direkte inspirert av jagerfly og romfartøy, og når du starter basen, kalibrerer den seg automatisk, noe som gjør det enklere for dem som kanskje ikke ønsker å gjøre dette selv. Du kan også se resultatene og finjustere dem i programvaren i etterkant hvis du ikke er fornøyd.

Dessverre er det noen mindre problemer med programvaren; basen og spaken gjenkjennes som duplikater i Windows 11, noe som kan skape problemer i enkelte spill. En rekke rom- og flysimulatorer har ennå ikke direkte støtte, noe som betyr at ikke alle basens funksjoner kan brukes. Dette kan være tilbakemeldinger som ikke er fullt så komplekse som i støttede titler. Det fungerer som regel bra likevel, men forskjellen kan være merkbar. Dette er imidlertid ikke noe Moza alene kan gjøre noe med, da det også ligger litt i hendene på spillutviklerne. Dette kan være et problem i visse situasjoner, men det finnes løsninger på de fleste problemene, selv om de ikke er optimale. Jeg opplevde ingen store problemer da jeg testet populære titler med innebygd støtte.

Det finnes flere innstillinger enn en vanlig bruker trenger.

I alle spillene jeg testet, for eksempel Ace Combat 7 og Kerbal Space Program, føles styrespaken bra. Den er presis, enkel å bruke og krever ikke mye kraft for å opprettholde retning og rotasjon. Jeg setter pris på presisjonen man kan oppnå med svært enkle og små bevegelser, og dette er noe som varierer veldig avhengig av hvilken joystick og base som er tilgjengelig på markedet. Samtidig testet jeg en Thrustmaster SOL-R 1 som jeg lånte av en venn, med tilhørende base, til 160 pund. Dessverre mangler denne spaken visse innstillingsmuligheter og den presisjonen du får fra Mozas utstyr. Det er helt klart at prisen utgjør en forskjell, selv om SOL-R 1 er et akseptabelt alternativ for prisen. Den kan ikke sammenlignes med det steget opp som Mozas MHG og AB6 FFB representerer.

Muligheten til å bruke de ekstra kontaktene er nyttig hvis du vil koble til pedaler og lignende tilbehør.

Det som gjør Moza MHG og AB6 FFB så bra, er kvaliteten på både design og funksjonalitet. Dette er tydelig i spill etter spill, og i tillegg kommer det faktum at subwooferen er stillegående og ikke avgir noe støy. Jeg har også lagt merke til at motorene i subwooferen ikke blir overopphetet til tross for tung bruk. Selv betydelig dyrere utstyr enn dette kan ha varmeproblemer, og man må ha et eget kjølesystem for disse variantene. I dette tilfellet fungerer det glimrende uten noen ekstra løsninger. Det er en merkbar forskjell sammenlignet med konkurrentene. Du kan kjenne nye detaljer i både landinger, lift-off og til og med overskridelser. Når du deretter prøver å styre med presisjon, fungerer det mye bedre enn noe annet jeg har testet opp gjennom årene. Selv om prislappen for denne kombinasjonen er høy, får du kvalitet. Det er selvfølgelig også mulig å kombinere andre flyspaker med denne basen hvis du ønsker det. Hvis du for eksempel trenger en mer spesialisert pinne for helikoptre, finnes det alternativer.

Jeg synes dette er god valuta for pengene hvis du er flysimulatorentusiast og virkelig brenner for sjangeren. Spaken og basen koster i skrivende stund mellom £630 og £800 til sammen, og hvis du leser dette, har du sannsynligvis allerede en interesse for disse spillene og dette utstyret. Jeg vil definitivt advare deg hvis du er ny i sjangeren og leter etter din første flypinne, da dette er mye penger, og du bør vente til du vet om du liker sjangeren eller ikke. En Thrustmaster eller muligens en Logitech, for mindre enn halvparten av prisen, bør dekke dine behov hvis du ikke har budsjett til dette eller er ny i flysimulatorer. Det er imidlertid ingen grunn til å betale mer enn dette med mindre du virkelig trenger det beste.

Boksen er laget av metall og står for det meste av vekten.

Det er det lille ekstra jeg tar med meg etter å ha testet dette utstyret. Du betaler mer og får mer presisjon i bevegelsene, mindre støy, mer metall i konstruksjonen, bedre ergonomi og kontroll over innstillingene dine. Dette merket jeg spesielt godt i DCS World og Flight Simulator 2024. Det er også veldig enkelt å synkronisere forhåndsinnstillingene dine via programvaren direkte til visse spill, og takket være den utmerkede tilbakemeldingen når du flyr, kan du føle detaljene i hvordan flyene og andre kjøretøy beveger seg og oppfører seg i simuleringene. Dette opplevde jeg ikke med de to andre flyspakene jeg testet samtidig. Detaljene i hvordan flyet føles og styres kommer frem på en måte som er fascinerende.

Dessverre har jeg aldri fløyet fly, helikopter eller romrakett, så jeg kan ikke trekke direkte paralleller til deres virkelige motstykker. Jeg har imidlertid testet mange forskjellige flypinner og tilhørende baser opp gjennom årene. Dessverre opplever jeg ofte problemer med rotete programvare, overoppheting eller for mye støy, og noen ganger er flyspinnene ikke ergonomiske, med slurvete styrepinner, merkelig plasserte knapper eller manglende presisjon. Jeg tror jeg har funnet to nye favoritter. Så hvis du har budsjett til det og er på utkikk etter en ny styrepinne og base, kan jeg på det varmeste anbefale både Mozas MHG og AB6 FFB.