MrBeast har nådd 500 millioner abonnenter på YouTube og er den første enkeltstående innholdsskaperen som har nådd denne milepælen

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Jimmy «MrBeast» Donaldson har satt ny rekord, da YouTuberen offisielt har blitt den første individuelle kanalen som har passert milepælen på 500 millioner abonnenter. Bragden ble oppnådd for noen dager siden, og MrBeast fortsetter å øke avstanden mellom seg selv og T-Series, den berømte indiske kanalen som kjempet mot PewDiePie i et kappløp om å bli den første kanalen til å nå 100 millioner abonnenter på den sosiale medieplattformen.

Per i dag har MrBeast rundt 189 millioner flere abonnenter enn T-Series, og avstanden øker for hver dag som går, ettersom MrBeast fortsetter å tiltrekke seg nye seere fra hele verden. Selv om vi forventer at dette tallet vil fortsette å stige, vil det store spørsmålet være hvordan MrBeast og andre influencere tilpasser seg det økende antallet land som forbyr sosiale medier for personer under 16 år, da det er ganske allment kjent at en stor andel av skapernes fans er gutter mellom 13 og 17 år.

Foreløpig fortsetter MrBeast å dra nytte av det enormt store YouTube-publikummet, og han har uten tvil nå 600 millioner abonnenter i tankene.