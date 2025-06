MSI 2025 Bracket Stage er låst inn

HQ

To lag har allerede blitt slått ut av 2025 Mid-Season Invitational for League of Legends. Play-In Stage er i bøkene, og dette betyr at både Furia og GAM Esports vil ta tidlige flyreiser hjem, alt mens G2 Esports og Bilibili Gaming overlever for å leve en annen dag i Bracket Stage.

Det internasjonale arrangementet som skjer i Vancouver, Canada og vil løpe frem til 12. juli, har nå bare åtte lag igjen i live, og med det som er tilfelle, vet vi hvordan disse åtte har blitt seedet i den dobbelte eliminering Bracket Stage bracket.

Slik det ser ut, ser den første runden av match-ups ut som følgende :



Gen.G Esports vs. G2 Esports



Anyone's Legend vs. FlyQuest



KOI vs. Bilibili Gaming



CTBC Flying Oyster vs. T1



Resten av braketten kan sees nedenfor, med den fører hele veien til en stor finale neste søndag, når en vinner blir bestemt, med dette laget overlevert $ 500,000 XNUMX i premiepenger og et direkte spor til Worlds 2025.