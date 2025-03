MSI 2025 vil bli avholdt i Pacific Coliseum i Vancouver

HQ

Vi har visst en stund at Riot Games har til hensikt å ta konkurransedyktige League of Legends til Canada i år for Mid-Season Invitational -turneringen. Men det som ikke har vært klart for offentligheten, er vertsarenaen for turneringen, eller i det minste hadde det ikke ...

Riot har nå bekreftet at MSI 2025 vil bli arrangert på Vancouvers Pacific Coliseum, alt mellom 27. juni og 12. juli. Arenaen, som opprinnelig ble bygget for OL i hurtigløp på skøyter og kunstløp i 2010, var også vertsarena for League of Legends Championship Series Spring Finals i 2017, og nå skal den altså oppgraderes til å ta imot ett av tre internasjonale arrangementer i 2025-sesongen.

Billettene til arrangementene vil bli lagt ut for salg fra og med 26. mars neste uke, før en ny runde med billettsalg starter i slutten av mai.

