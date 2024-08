MSI MPG 341CQPX QD-OLED

MSI lanserte verdens første 240Hz widescreen OLED tidligere i år, og den har det treffende navnet MPG 341CPX QD-OLED (lykke til med å huske det når du skal kjøpe skjermen). Skjermen er buet med en 1800R-kurve, som noen vil elske, mens andre vil hate.

Som så mange andre 34"-skjermer er den i 21:9-format og har en oppløsning på 3440x1440, men her er det spesielle at det er et OLED-panel med 240Hz og 0,03ms responstid. OLEDs store begrensning er typisk lysstyrken, som også gjelder her, hvor HDR typisk er vurdert til 450 nits, mens normal bruk er oppgitt til 250 nits Det var ikke noe problem under testen, men har man et rom med mye lys kan det være en begrensning. Fargegjengivelsen er 99 % DCI-P3 og Delta E < 2. Det er et W-OLED panel fra LG, så vidt jeg kan spore.

Skjermen er fri for mange av de distraherende elementene som MSIs tidligere 34" OLED-er har. Selv om baksiden ikke er noe å se på, er den faktisk pent utført med mønstre og en logo som skjuler et stort ark med grafen som avkjøler komponentene - selv om det er nok ikke optimalt at ytterbelegget er av plast.I tillegg er underkanten litt tykkere enn jeg foretrekker.

MSI har droppet de stygge gullaksentene og RGB - takk for det! Hele skjermen er nå mye mer behagelig og diskret å se på. Samtidig har de også droppet plastoverdelen på foten, som nå er laget av rent metall, som er både pent og deilig.

Tilkoblingene er ganske standard, men det er bare to USB-porter og de er USB 2.0 - noe som ikke gir mening for meg, da det er altfor tregt for et moderne webkamera. Personlig spiller det ingen rolle siden jeg ikke kan huske sist jeg brukte en USB-port i en skjerm. På den annen side er det innebygd KVM-svitsj og støtte for 98 Watt via USB-C.

Operasjonen foregår bak den nedre delen av skjermen. Det er sikkert bra design, men ikke superlett å komme til. Heldigvis kan du få tilgang til det gjennom programvare i stedet - det anbefaler jeg absolutt. Designet er mer moderne i en heftig neo-cyberpunk-stil, som du bare må venne deg til, for fargene går bra. Mest interessant for de fleste er nok at det er her DisplayHDR er slått på, som gir 1000 nits peak, og det utgjør en stor forskjell. Skjermen er ikke matt - svært få OLED-skjermer er det - så gjenskinn kan være et problem. Men jeg tror at det er brukeren som ikke helt har forstått produktet dersom det blir et problem.

Det er et utall av beskyttelsesprogramvare, og det er ganske insisterende at du kjører det. Et sted vet jeg at det er en innstilling for å øke intervallet for disse advarslene opp til 16 timer - men jeg er ikke sikker på at det er sunt for hverken skjermen eller spilleren. Det er imidlertid fortsatt den primære ulempen med OLED at du må ha «logo-deteksjon» og alt annet kjørende hele tiden for å unngå innbrenning. MSI gir imidlertid tre års garanti, men det står nok også - med garanti - med liten skrift at dette er forutsatt at panelbeskyttelsen kjøres kontinuerlig.

Du må betale 9000 kr, og det er faktisk ikke dyrt for en OLED-skjerm, spesielt ikke når den er 34". Så MSI skal egentlig ha ros her. Men da har du også litt penger til overs til å kjøpe et solid grafikkort, f.eks. AMD RX 7900XTX, for det er åpenbart ingen G-Sync-støtte av noe slag, og jeg synes ærlig talt at det burde være til den prisen.

Bildekvaliteten er og blir et punkt der OLED-paneler er milevis foran alt annet. Ikke overraskende er sortnivået spesielt imponerende, men på grunn av QD-laget på skjermen må jeg si at spesielt rødfargen også «popper» på en helt fantastisk måte. Fargene er generelt bare mer mettede og dypere. Jeg kan imidlertid være i tvil om fargenøyaktigheten holder mål, for fargene virker også overmette en gang i blant. Du kan spille med ganske mange innstillinger, og spesielt sRGB-modusen ga meg den absolutt mest fargeriktige innstillingen. Selv om det gjøres mye ut av True Black 400-modusen i pressematerialet, likte jeg Peak 1000 best, hvor det er mer lysstyrke når det er maks. Det ser ut til at True Black-modus gir for lyse bilder i enkelte scenarier, der Peak 1000 totalt sett er bedre.

Med en pris på 9.000 kroner for en 34" 240Hz OLED-skjerm og et berikende QD-lag, er det vanskelig å si noe dårlig om denne skjermen. Faktisk vil jeg gå så langt som å si at jeg ville vurdert å kjøpe en til meg selv - bortsett fra at 34" er rett og slett for mye for mitt private oppsett. Men hvis MSI kommer ut med en 30"-versjon som ikke er buet, kjøper jeg stort sett en på stedet. Flott sort, flotte farger.