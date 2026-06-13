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I mange år har jeg praktisk talt tryglet PC-produsenter om å respektere det faktum at verken barn eller lekne voksne er interessert i deres versjon av hvordan en tradisjonell «gamer» ser ut. Ja, det er bevis på at spillentusiaster ønsker RGB-belysning, men dagene da Alienwares klumpete, pseudo-futuristiske bærbare datamaskiner gispet etter luft under engelsktimene på videregående er virkelig over. Med andre ord må produsentene våkne opp og innse at når prisen for ytelse – spesielt i bærbare datamaskiner – er så høy, bør selve innpakningen også være smakfull, brukbar og funksjonell.

MSI har lyttet, og etter å ha brukt et noe nedlatende designspråk – om ikke annet, rent estetisk – i årevis, representerer den nyeste MSI Stealth 16 AI+ (B3WG) et kvantesprang fremover. Selvfølgelig har MSI vært på denne reisen i ganske mange år, og kontinuerlig forbedret profilene, kabinettet og brukervennligheten til bærbare PC-ene sine, men alt kulminerer her.

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Før vi kommer så langt, bør vi imidlertid kanskje bare merke oss at du får opptil en Intel Core Ultra 9-386H-prosessor, et Nvidia RTX 5070, opptil 128 GB DDR5-7200 RAM og to M.2 NVMe SSD-spor – seriøse spesifikasjoner i en seriøs maskin som totalt sett bare er 19,99 millimeter høy og veier under to kilo. Denne maskinen er stor, bred og kraftig, men passer likevel inn i samme fysiske fotavtrykk som en MacBook Pro 16 eller lignende, og det er virkelig imponerende.

For å avslutte den første delen av den tekniske gjennomgangen får du det tradisjonelle utvalget av porter, fra RJ45 LAN til to Thunderbolt 4-porter. Det er to USB 3.2 Gen2-porter, HDMI 2.1 og en kombinert lydkontakt, og batteriet er på 90 Whr med en tilhørende 240 W-adapter. Takket være Intels langt mer effektive, nyeste Core Ultra-serie, fikk vi faktisk presset ut 12 timer med blandet bruk på én enkelt lading, noe som ikke er dårlig i det hele tatt, MSI. Du får et 1080p-webkamera og et Dynaudio-lydsystem som er mye bedre enn du skulle tro, selv om det ikke kommer i nærheten av de nevnte MacBook-ene.

Tastaturet er sentrert denne gangen, da MSI endelig har kuttet ut talltastaturet, noe som skaper en mye mer symmetrisk opplevelse når du bruker det. De perforerte hullene for høyttalerne gir lyden mer rom å puste, og den massive styreplaten er både responsiv og velproporsjonert. Denne maskinen er utrolig behagelig å bruke, enten du spiller eller bare skriver.

Skjermen er et ekte høydepunkt. Vi snakker om en 16" QHD+ (2560x1600) 16:10 OLED-skjerm som kjører på 240 Hz, har VESA DisplayHDR True Black 600-sertifisering og dekker 100 % av DCI-P3-spekteret. Dette betyr at denne superresponsive skjermen enkelt kan brukes til seriøst fargearbeid, uten å gå på akkord med noe som helst. Den er virkelig sublim for alt fra Netflix til responsive, raske skytespill og til slutt mer oppslukende titler.

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I ulike native tester, der vi kjørte Cyberpunk 2077 og Horizon Forbidden West i skjermens oppløsning på 2560x1600, så vi 77 fps i Cyberpunk 2077 på High (med DLSS satt til Quality) og 89 fps i Horizon på High også. Omvendt bryter titler som Counter-Strike 2 lett skjermens oppdateringsfrekvens med en FPS godt over 240. I GeekBench 6 overgikk den 122 000 poeng, og 3DMark Time Spy oppnådde en poengsum på 13 856. Det vi så, i det store og hele, stemte godt overens med forventningene til Intels Panther Lake-arkitektur og Nvidias RTX 50-serie. Men det var noen mindre avveininger.

Ja, akkurat som du kanskje har gjettet, er det termiske konsekvenser, for selv om vi ikke opplevde termisk struping direkte, startet viftene ganske raskt, selv når vi kjørte faktiske benchmark-tester i spill. Det er små gummiføtter på undersiden for å sikre at den bærbare datamaskinen er litt hevet fra overflaten, men selv med det ble undersiden merkbart varm, og til og med tastaturet ble litt «lunt». Videre var støyen betydelig, men ikke nok til å bekymre seg for komponentene. Heldigvis var dette ikke noe vi la merke til i hvilemodus eller under normale forhold, noe som betyr at med et godt headset og tilgang til en stikkontakt, har du en maskin med overraskende god batterilevetid når du ikke spiller, og rikelig med kraft når du trenger det.

Jeg er veldig imponert over MSIs Stealth 16 AI+. Den føles som kulminasjonen på en reise for produsenten, og den mest stilfulle spill- (eller «creator»-)-laptopen på PC-siden jeg har sett på lenge.