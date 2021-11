MultiVersus er gratis Super Smash Bros. med Batman, Game of Thrones og Looney Tunes

Sent i går virket det altså som om Warner Bros. begynte å hinte til det ryktede platform-slåssespillet sitt hvor figurer fra franchiser som Batman, Game of Thrones, Harry Potter, Looney Tunes, Tom & Jerry og fler skal gjøre opp. Gledelig nok slapp vi å vente lenge på mer.

Nå har MultiVersus blitt offisielt annonsert med en trailer og det hele. Spillet vil komme gratis til PC, PlayStation og Xbox en gang neste år, så det vil basere seg på at vi kjøper kostymer og slikt i selve spillet.

Når det gjelder gameplayet ligner det som forventet på Super Smash Bros. Ultimate på en rekke områder, men utviklerne sier at det vil være et langt større fokus på samarbeid mellom figurene selv om det også finnes modus hvor alle kjemper mot alle. Derfor har hver figur både unike egenskaper og et utvalg av andre fordeler vi kan velge blant basert på motstanderne og humør. Utenom det får vi vite at spillet vil la oss spille på tvers av konsoller og PCer, samtidig som at det skal bruke server-basert "rollback netcode" i kamper online. Nærmere informasjon om alt dette kommer nærmere lansering, noe som også gjelder alle figurene vi kan velge blant. Foreløpig må vi nøye oss med å vite at i alle fall disse er med og hvem som har stemmene deres:



Batman (DC Super Hero) med stemmen til Kevin Conroy



Superman (DC Super Hero)med stemmen til George Newbern



Wonder Woman (DC Super Hero) med stemmen til Abby Trott



Harley Quinn (DC Super-Villain) med stemmen til Tara Strong



Shaggy (Scooby-Doo) med stemmen til Matthew Lillard



Bugs Bunny (Looney Tunes) med stemmen til Eric Bauza



Arya Stark (Game of Thrones) med stemmen til Maisie Williams



Jake the Dog (Adventure Time) med stemmen til John DiMaggio



Finn the Human (Adventure Time) med stemmen til Jeremy Shada



Steven Universe (Steven Universe) med stemmen til Daniel DiVenere



Garnet (Steven Universe) med stemmen til Estelle



Tom og Jerry (Tom & Jerry) med stemmen til Eric Bauza



Reindog (en helt ny figur) med stemmen til Andrew Frankel



Hvordan høres og ser dette ut?