MultiVersus får Marvin the Martian og Game of Thrones-kart

Nå er andre sesong av MultiVersus endelig igang, og allerede nå kan du glede deg over nye kostymer, noen små endringer av kart, muligheten til å spille Big Head-mode og mer. De største godsakene kommer likevel litt senere.

Utviklerne i Player First Games forteller at sesong to også vil gi oss noen nye figurer og kart etter hvert. Den første nye figuren blir Marvin the Martian fra Looney Tunes-universet, mens det i stor kontrast til dette også kommer en Game of Thrones-arena. Som du forstår av bildet under vil sistnevnte ta oss til det ikoniske tronerommet, samtidig som at vi loves en kul ny utgave av kjenningsmelodien og noen overraskende feller.

Utover det bør vi forvente forbedringer av matchmakingen, mer stabile kamper og lignende ting som skal gjøre den generelle opplevelsen bedre.