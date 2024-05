MultiVersus' lanseringstrailer bekrefter Jason Voorhees og Agent Smith

HQ

MultiVersus lanseres offisielt om en uke fra i dag, og for å feire det har Player First Games gitt oss en ny trailer. I likhet med de andre filmtrailerne for spillet ser vi en drøss med dataanimerte Warner Bros.-figurer i alle slags sprø scenarier.

Vi får også avsløringen av Jason Voorhees og Agent Smith, to skurkaktige karakterer som kommer til spillet sammen med Mark Hamills Joker og den mye mindre onde Banana Guard.

Det er sannsynlig at vi vil se mange flere karakterer komme til spillet etter hvert, men foreløpig ser listen veldig variert ut. MultiVersus lanseres offisielt 28. mai.