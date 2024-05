Mark Hamills Joker blir med i MultiVersus

HQ

Player First Games avslørte noen av endringene som kommer da teamet kunngjorde at MultiVersus dukker opp igjen med sin offisielle lansering 28. mai. Utviklerne hintet også til nye karakterer, og nå vet vi hvem en av dem er.

En ny trailer bekrefter at The Joker vil bli inkludert i MultiVersus' figurutvalg når det kommer om tre uker. En ting som gjør denne nyheten enda bedre er at Mark Hamill vil gi sin stemme til den ikoniske DC-figuren, så fans av Rocksteadys Batman-spill, Batman: The Animated Series og mer kan se frem til å høre den ikoniske latteren og noen sprø one-linere når de kjemper mot Wonder Woman, Bugs Bunny, Harley Quinn, Arya Stark og alle de andre vi fikk spille med i betaversjonen.

Vi får se noen av tingene Jokeren kan gjøre når den første spilltraileren slippes på mandag. I mellomtiden kan du sjekke ut den mer filmatiske annonseringstraileren under.