MultiVersus vil få mange etterlengtede funksjoner

HQ

I vår anmdeldelse av MultiVersus bemerket vi at det er flere funksjoner som var inkludert i betaversjonen som nå mangler helt. Dette er spesielt bemerkelsesverdig med tanke på at betaen var en beta, som også ble kritisert for å ha for lite innhold - mens dette er et komplett spill.

Men nå kunngjør Player First Games at mange av disse manglende funksjonene, som statistikk etter kamper, lagfarger og mer kommer tilbake. Studioets medgrunnlegger Tony Huynh skriver på X at de rett og slett forsvant på grunn av mangel på tid. Vi legger imidlertid merke til at treningsmodusen fra betaversjonen, som var klart bedre enn det som nå er i det endelige spillet, ikke er nevnt - og vi krysser fingrene for at også denne vil bli gjenopprettet så snart som mulig.

Du kan lese anmeldelsen vår av MultiVersus her, og spillet er ute nå til PC, PlayStation og Xbox.