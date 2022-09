HQ

I helgen kunne Player First Games altså bekrefte at Rick ville bli den neste figuren i MultiVersus, og etter noen små forsinkelser i dag er han endelig klar for å slåss. Derfor har utviklerne også gitt oss en gameplaypresentasjon hvor de forklarer og viser akkurat hva herr Sanchez kan finne på mot Batman, Scooby og kompani. For eksempel sier de at han ikke er særlig effektiv med vanlige angrep, men kan gjøre skikkelig skade om du bruker spesialferdighetene hans riktig.