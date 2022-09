HQ

Selv om Rick, Morty og LeBron James var noen av de første figurene som ble annonsert for MultiVersus har vi sett en rekke luringer snike seg foran førstnevnte i køen. Nå er det likevel snart den Back to the Future-inspirerte karen sin tur.

Player First Games har gitt oss en liten trailer hvor de bekrefter at Rick fra Rick and Morty er den neste figuren som kommer til MultiVersus. Dessverre får vi bare vi at han blir tilgjengelig "snart", så det er lov å håpe det skjer før oktober.