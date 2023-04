MultiVersus-spillere ber om refusjon etter nedleggelse

HQ

MultiVersus kunngjorde at de vil avslutte sin åpne betaperiode i sommer for å forberede seg på den fullstendige lanseringen tidlig i 2024. Mens noen fans er positive til dette dette og har bedt Player First Games om å ta seg tid til å polere MulitVersus er det de som er litt mer misfornøyde.

Mange har kritisert MultiVersus' inntjeningsmetoder, spesielt med tanke på at spillet var i åpen beta. Noen krever til og med refusjon, og sier på sosiale medier at pengene som er belastet er et uakseptabelt beløp med tanke på at spillet kommer til å være uspillbart i 6 måneder eller mer.

Det har ikke vært noe ord om refusjon ennå fra Player First Games, men det virker usannsynlig at noen vil bli utstedt, spesielt siden MultiVersus kommer tilbake. Riktignok vil dette være etter en betydelig pause, men så lenge innholdet folk har betalt for ikke senere blir gjort gratis virker det usannsynlig at refusjoner utstedes.

