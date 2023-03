MultiVersus stenges i juni

HQ

Player First Games' MultiVersus var så populært forrige høst at det er lett å glemme at det bare er en åpen beta, men her er en sterk påminnelse.

Utviklerne har sluppet en video der spillregissør Tiny Huynh forteller oss at MultiVersus' åpne beta skal avsluttes 25. juni. Dette betyr at alle online-moduser og -funksjoner blir utilgjengelige, så vi kan bare holde på i The Lab og eller spille på delt skjerm.

Det er fordi studioet vil fokusere på å gjøre endringene og den siste finpussen i spillet for å gjøre det klart til den offisielle lanseringen tidlig i 2024. Disse endringene inkluderer frekvensen av nytt innhold, et nytt progresjonssystem, forbedringer av nettkoden og matchmaking, samt andre ting vi vil lære mer om nærmere lanseringen.

Hva synes du om MultiVersus så langt?