Mummitrollet: Vintervarme feirer 80 år med Tove Janssons berømte univers med ny trailer

I år er det 80 år siden Moomin -universet ble skapt av forfatteren Tove Jansson, og i den anledning har vi på Wholesome Snack Showcase delt en ny trailer for en kommende tittel i denne verdenen.

Det er snakk om Mummitrollet: Winter's Warmth, og denne siste titt på spillet viser hva slags utfordringer Moomintroll må overvinne. Det regnes som en oppfølger til Snufkin: Melody of Moominvalley, og det ser hvordan den søte hovedpersonen finner en frostdekket Moominvalley og må alliere seg med naboene sine for å fjerne Lady of the Colds grep over landet.

Spillet skal lanseres på PC og konsoller i 2026, og du kan se det siste utseendet på dette nydelige og familievennlige eventyret nedenfor.