Mummitrollet: Winter's Warmth har nå en spillbar demo på PC

I går fikk vi muligheten til å fortelle dere litt mer om det kommende familievennlige eventyrspillet Mummitrollet: Winter's Warmth, i forbindelse med at tittelen ble vist på Wholesome Snack Showcase. Nå, dagen etter, kan vi bygge videre på det med en oppfølgingsnyhet som dreier seg om at spillet har fått en demo på PC.

Under Day of the Devs ble det avslørt av Hyper Games at fansen nå kan strømme til Steam for å oppleve en demo av Mummitrollet: Winter's Warmth, alt fra og med dette øyeblikket. Selve demoen lover å inneholde rundt 15 minutter med totalt spilling, noe som gjør det til et flott sted å få en forsmak på hva som vil bli tilbudt i sin helhet i 2026 når prosjektet lanseres i sin helhet på PC og konsoller.

I tråd med denne nye kunngjøringen delte Hyper Games også en annen trailer for spillet, som du kan se i sin helhet nedenfor.