Musikk og rytme spiller en stor rolle i Lies of P

Lies of P inneholder noen utrolige miljøer, og Krat fremstår som en visuell godbit vi gleder oss til å fortape oss i når spillet lanseres. Det handler imidlertid ikke bare om hva vi ser i dette Souls-lignende spillet, og musikken spiller også en stor rolle.

Da vi snakket med spillregissør Jiwon Choi på Gamescom, snakket vi om hvordan det er fokus på rytme i spillet, og hvordan utviklerne vil at du skal føle at du må bruke både øyne og ører når du spiller for å få til kampene.

"I utviklingsfasen var lyd og lyd like viktig som det visuelle", sier Choi. "Rytmen endrer også måten du spillerpå. Når du ser noen enkle monstre, og det kommer rett etter vanskelige monstre og så enkle monstre igjen. Så det veksler, og det handler om å holde spenningen og rytmen oppe for at spillerne ikke skal miste grepet om spillet.

Så hvis du ser på trailerne våre, kan du se all musikken og lyden, rytmen som vi har fokusert på i dette spillet. Så du vil få glede av alle rytmene, lydene og musikken som vi har lagt ned mye arbeid i."

I tillegg til å snakke om rytmen i spillet, snakket vi også om vanskelighetsgrad, visuell stil og mye mer i intervjuet vårt, som du kan se nedenfor. Hvis du vil se om Lies of P er verdt å sjekke ut, kan du lese forhåndsomtalen vår her.