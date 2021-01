Nå kan du få kjøpt fargede faceplates til DualSense

Du ser på Annonser

Det er ingen tvil om at designet på PlayStation 5 og DualSense ikke helt faller i smak hos alle. Derfor har det vært stor interesse i å tilpasse ens personlige konsoll og kontroller for eksempel ved å kjøpe avtagbare plater til PlayStation 5, og også såkalte "faceplates" til DualSense.

Vi vet allerede at Dbrand er i gang med avtagbare plater til konsollen, og nå sier Devor Evolve at de er klare for å ta imot bestillinger på DualSense-faceplates for bare 10 dollar stykket.

For øyeblikket tilbys de i Gold, Rose Gold, Silver, Light Blue, Steel Grey, Orange, Midnight Blue, Purple, Blue og Red. Det finnes allerede kunder som har bestilt og mottatt deres faceplates, og én bruker har tatt et bilde og sier at det ser bra ut.

