Nå kan du faktisk svinge Rannis sverd fra Elden Ring

HQ

For alle som ikke kan få nok av all sverd-svingingen i Elden Ring er det nå mulig å fortsette sverd-svingingen i din egen stue, ettersom en kopi av et av spillets storsverd er tilgjengelig for deg som har rundt 500 dollar i lommen.

Og det er ikke et hvilket som helst sverd, men The Dark Moon Greatsword, som du kan få som belønning i et av oppdragene knyttet til heksen Ranni. Bak kopien står selskapet Panda Studios, som selger sverdet for 459 dollar, men dette inkluderer ikke frakt og moms. Og om jeg får si det selv, så har de virkelig klart å gjenskape sverdet til sin storhet, fra de inngraverte bladene på bladet til å gjenskape den blålige fargen som sverdet i spillet får når det lades.

Sverdet kommer i to forskjellige utførelser. Et vanlig sverd for de som liker cosplay, og et veggmontert sverd for de som bare vil ha det som en prydgjenstand i mancaven. Sverdet kan nå forhåndsbestilles på We Are Anime Collectors nettsted og vil bli sendt ut i tredje eller fjerde kvartal i år. Så hvis kjæresten din allerede sutrer over at du spiller for mange videospill eller har for mange latterlige plastfigurer i hyllene dine, kan du alltids overraske vedkommende med en ny pyntegjenstand til leiligheten. Dette vil være prikken over i-en over TV-en.

Nedenfor kan du ta en titt på hvordan de lager det aktuelle sverdet: