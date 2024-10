Vi må tilbake til april 2020 for å finne en periode med like mange spillere som den siste helgen.

Tross at Alien: Isolation opprinnelig ble sluppet for mer enn sju år siden, kommer nå en ny versjon av skrekklassikeren som fortsetter å være høyt elsket, denne gangen...

Alien: Isolation og Hand of Fate 2 er gratis på PC

den 22 april 2021 klokken 17:00 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Allerede i forrige uke bestemte jeg meg for å være tidlig ute ved å varsle om at to godspill ville bli gratis på Epic Games Store den 22. april, men det er vel greit med...