Nå kan du laste ned en gratis versjon av Age of Empires 3!

HQ

Hvis du lenge har hatt lyst til å prøve det klassiske strategispillet Age of Empires 3, kan dette være muligheten du har ventet på. Akkurat nå kan du nemlig laste ned en gratisversjon av det polerte Age of Empires 3: Definitive Edition via Steam, uten tidspress eller krav om betaling på et senere tidspunkt.

Gratisversjonen er mer enn bare en demo og inneholder hele tre forskjellige sivilisasjoner som byttes ut med jevne mellomrom for å skape variasjon. Du får også tilgang til åtte kart for flerspillerøkter, første akt av Blood, Ice and Steel-kampanjen og muligheten til å løse Art of War-utfordringer. I tillegg får du spille det historiske slaget om Alger.

Hvis dette høres ut som noe for deg, oppfordrer vi deg til å surfe over til spillets Steam-side forumiddelbar nedlasting.

Tar du på deg rollen som skrivebordsgeneral denne uken?