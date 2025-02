Nå kan du lytte til Severances Dr. Ricken Lazlo Hales betraktninger i hans offisielle bok

HQ

Det er ikke sjelden at en bok eller et litterært verk fra en film eller TV-serie blir realisert og utgitt for å feire og markedsføre prosjektet. Vi så dette nylig for Ant-Man and the Wasp: Quantumania, da Disney og Marvel gjorde Scott Langs memoarer "Look Out for the Little Guy!" til en offisiell bok som kan kjøpes. Nå er Severance også med på dette.

Apple TV+ har bestemt seg for å faktisk gi ut Dr. Rickon Lazlo Hales bok "The You You Are: En åndelig biografi om deg" som en fullstendig bok. Du kan sjekke den ut i dag på eboktjenester som Apple Books, hvor du kan lese eller lytte til de første åtte kapitlene, som til og med er innlest av Michael Chernus.

Og hvis du er ute etter mer Severance, har serien nylig startet sin andre sesong, som for øyeblikket har to episoder å oppleve og forundres over.