Nå kan du prøve Company of Heroes 3 igjen

Samtidig som at Relic Entertainment kunngjorde Company of Heroes 3 i juli var det mulig å teste en pre-alpha-utgave av spillet. I ettertid har utviklerne samlet inn tilbakemeldinger og annen informasjon for å forbedre spillet. Derfor er det nå tid for enda en mulighet til å teste spillet.

Du kan i alle fall laste ned en ny pre-alpha-utgave av Company of Heroes 3 på Steam i kveld før selve testen starter klokken 18 i morgen ved å være et medlem av COH-Development (noe du blir raskt og gratis her. Deretter er det bare å kose seg som de amerikanske styrkene eller Wehrmacht frem til testen avsluttes klokken 05 den 7. desember. Mens du venter på at nedlastningen blir ferdig og testen starter kan tiden fylles med videoen under som viser og forteller akkurat hva denne testen er.