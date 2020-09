Nå kan du skaffe et snakkende Conker-kosedyr

Du ser på Annonser

I kategorien ting vi ikke visste at vi trengte, men som vi må ha nå som vi vet at det eksisterer, kan vi nå legge til et snakkende Conker-kosedyr. Fangamer har begynt å ta imot forhåndsbestillinger på denne, som koster $32. Det 20 centimeter høye (i sittende stilling) kosedyret kommer med en magnetisk krone, og kommer med 14 fraser tatt opp av den originale stemmeskuespilleren Chris Seavor.

Shippingen starter i mars neste år, og vi regner med det er et ganske begrenset opplag så det kan være lurt å være tidlig ute.