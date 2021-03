Nå kan du snart ha Tetris i ansiktet

Du ser på Annonser

Først ut på makeupmarkedet i år var ColourPop som i et samarbeid med Animal Crossing slapp en makeup-serie med alt fra leppestift til pastellfargede øyenskyggepaletter inspirert av de fargerike karakterene i spillet. Nå er det tid for et annet samarbeid mellom et herlig klassisk spill og et amerikansk sminkeselskap, nemlig NYX Professional Makeup og det russiske puzzlespillet Tetris. Serien kommer til å inneholde alt fra eyelinere, lipgloss til paletter med øyenskygger.

Denne kolleksjonen kommer i et begrenset opplag og kommer pakket i en lekker Tetris-inspirert innpakning som minner om esken til spillet. Den store paletten med øyenskygger frister med 80 ulike farger, men det koster, for Jumbo-paletten kommer til å ligge på 45 amerikanske dollar. Videre koster pakken med fem eyeliner-farger 30 dollar, mens lipglossene koster 8 dollar stykket.

Takk, VGC