Nå kan du spille Doom i en PDF-fil

HQ

Talentfulle skapere og utviklere over hele verden har klart å få det ikoniske og tidløse Doom til å kjøre på alle mulige utrolige enheter og plattformer. Det mest latterlige i det siste har vært en graviditetstest, men nå har noen også klart å få actionskytespillet til å kjøre på intet mindre enn et PDF-dokument.

Bragden har blitt vist frem av skaperen ading.dev på Bluesky, der de avslører at det fungerer fordi PDF-er støtter Javascript, slik at de kan bruke Emscripten til å gjøre Doom om til en asm.js-fil og dermed kjøre spillet i PDF-motoren.

Kontrollene fungerer ved ganske enkelt å manipulere tekstinntastingsfeltene i PDF-filen, som ading.dev har forenklet og vist som en kontrollmanual der spillet kjører over. Det sprø er at du til og med kan prøve denne Doom.pdf -versjonen ved å gå til lenken her.

Hvilken plattform er din favoritt å spille Doom på?