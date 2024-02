Nå kan du spille Doom på magebakterier

HQ

Ja, vitenskap! Endelig kan Doom spilles på en lenge ignorert og ofte oversett plattform, nemlig magebakterier. Oppløsningen lar riktignok litt tilbake å ønske med sine beskjedne 32 x 38 piksler, og det tar omtrent ni timer å generere én eneste frame. Men du kan ikke unngå å bli imponert over håndverket og forskningen som ligger bak.

Ifølge Rock, Paper, Shotgun har forskerne bak prosjektet blandet proteiner i magebakteriene som gjør at de kan sende ut lys på nytt og dermed simulere piksler. Videre presiserer de også at (som de fleste sikkert er klar over) tarmbakteriene ikke selv kjører spillet, men at de snarere inntar rollen som en liten skjerm.

Hvis man legger til tiden det tar for bakteriene å lyse opp og deretter gå tilbake til nøytral tilstand, dvs. lage en frame, betyr det at det vil ta ca. 600 år å spille Doom fra start til slutt på tarmbakterier. Så du må virkelig utstyre deg med litt tålmodighet for å ta fatt på denne utfordringen.