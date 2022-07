Nå kan du spille Xbox-spill på din nye Samsung-TV uten konsoll

HQ

Forrige måned kom det frem at en Xbox-app ville bli tilgjengelig på de nyste Samsung 2022-TVene ganske snart.

Nå er den lansert, og dermed er det mulig å spille Forza Horizon 5, Halo Infinite og andre Game Pass-spill direkte på TVen - helt uten bruk av konsoller eller andre eksterne bokser.

Selv om de store spillopplevelsene nå er mer tilgjengelige enn noensinne før, så krever det fortsatt et par ting av deg, som at du har en splitter ny Samsing-TV for å få denne funksjonen. I tillegg må du hå en stabil og rask nok internettforbindelse på plass for at spillene skal flyte godt. Du må også ha en kompatibel Bluetooth-kontroller samt abonnere på Xbox Game Pass Ultimate for å bruke funksjonen.

Les mer på Xbox Wire.