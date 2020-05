Nå starter andre elimineringsrunde i vår store 2v2 CS:GO-turnering

Du ser på Annonser

Det har vært en hard kamp, med blod, svette og tårer. Røyken har så vidt lagt seg, og vi er nå klare for å sette igang andre elimineringsrunde.

Finland er som alltid sterkt representert med intet mindre enn 9 av de totalt 32 lagene. Danmark og Norge er ikke helt med, da de kun ar hendholdsvis 8 og 4 lag igjen i turneringen.

Sverige har derimot overrasket med sterk dominans i de innledende rundene, som nå fortsetter i andre elimineringsrunde, hvor de har med hele 11 lag.

I første runde av elimineringene kan vi konkludere med at spillerne fortsatt ikke er så glade i Rialto og Lake, og det har vært en liten tendens til å like terrorister fremfor CT i spillet. Den mest effektive spilleren var forøvrig HapanSilakka med 49 kills i én kamp. Spilleren Andy stod for den beste K/D på 1.65. Det har blitt utført to Mega Kills, og 84 rene headshots i løpet av første elimineringsrunde.

Turneringens mest populære våpen nå er AK-47, som har stått for 34.87% av alle drap, og 39.96% av alle headshots, hvilket tilsvarer 5.177.

Elimineringsrunden varer inntil 1. juni.