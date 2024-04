Nå vet vi nøyaktig hvor sterke karakterene i Fallout-serien er.

HQ

Amazon PrimeSerien Fallout har vært vårens store overraskelse med både høye seertall og høye seertall. I historien følger vi karakterene Lucy MacLean, The Ghoul og Maximus på eventyr i den radioaktive ødemarken.

Hvis du har spilt spillene og var nysgjerrig på hvor sterke disse karakterene ville være i spillene, har vi nå fått en eksakt og offisiell bekreftelse på dette fra Bethesda selv etter at de la dem til som Legendary Dwellers i Fallout Shelter. Hvis du forelsket deg i Walton Goggins' tolkning av The Ghoul, er her forklaringen, for den rakkeren har desidert mest karisma, mens Lucy åpenbart er den smarteste av trioen.

Lucy MacLean:

Styrke 4.

Oppfattelsesevne 7.

Utholdenhet 6.

karisma 5

Intelligens 6

Smidighet 5

Flaks 7

Ghoul:

StyrkeOppfattelsesevneUtholdenhetkarismaIntelligensSmidighetFlaks

Maximus:

StyrkeOppfattelsesevneutholdenhetkarismaIntelligensSmidighetFlaks

