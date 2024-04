Naoki Hamaguchi var nøkkelen til den koordinerte utviklingen av Final Fantasy VII: Rebirth

HQ

Det er ingen tvil om at Final Fantasy VII: Rebirth overgår forgjengeren, ikke bare i teknisk finish, men også i spillsystemer, variasjon, åpent design og utallige andre detaljer, og det er ingen tvil om at (i hvert fall per i dag) bør være med i kampen om å bli årets spill.

Og for å få alle brikkene til å passe inn i en større helhet, spesielt i et verk som er så etterlengtet som disse Final Fantasy VII-nyinnspillingene er, snakket produsent Yoshinori Kitase med The Washington Post og berømmet arbeidet til teamet og mer spesifikt regissøren Naoki Hamaguchi.

"Hamaguchi satte seg mål fra begynnelsen av og sørget for at hele teamet delte og forstod dem", sa Kitase. "Videre ble disse målene brutt ned i mellomlangsiktige mål som skulle nås hver tredje måned, og vi arrangerte et webinar for å holde teamene oppdatert slik at vi alle kunne holde oss oppdatert."

I tillegg bekrefter Kitase at utviklingen av den tredje og siste delen av FF VII: Remake-historien allerede er godt i gang takket være innsatsen og designene det vil arve fra Rebirth, selv om det vil bli endringer. Hovedutfordringen for det endelige spillet er å bygge om verdenen for å få plass til luftskipet Highwind. "Jeg vil definitivt ta for meg det samme som vi forventer av Highwind, nemlig å utforske verdenen", sier Hamaguchi.

Det er uklart når denne tredje delen av Final Fantasy VII-trilogien kommer, men 30-årsjubileet for det opprinnelige verket i 2027 høres plutselig ikke så fjernt.