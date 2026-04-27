Naoki Yoshida vil gjerne lage en single-player Final Fantasy XIV spin-off

Den siste helgen fant Final Fantasy Fan Fest sted i Anaheim, med mange spennende nyheter, spesielt om Final Fantasy XIV, som både kommer til Switch 2 og har en ny utvidelse på gang. Produsent Naoki Yoshida var til stede for å diskutere spillet, og under en pressekonferanse (via Mirror) avslørte han en noe overraskende idé til en spin-off.

For de av dere som ikke vet det, er Final Fantasy XIV et svært populært online rollespill som jevnlig setter nye milepæler i antall spillere. Men... som nevnt er det et nettrollespill, noe ikke alle er interessert i. Final Fantasy-verdenen er i hovedsak et enspillerunivers, og derfor er det mange som angrer på at de aldri fikk sjansen til å utforske denne tittelen.

Ifølge Yoshida kan dette imidlertid være i ferd med å endre seg, og han sier at "hvis det er folk som er interessert i å lage et frittstående FFXIV, hvis du har noen venner eller kjenner til selskaper som virkelig ønsker å ta på seg den utfordringen, vil vi gjerne høre fra dem."

Han fortsetter med å forklare at han vet at nettrollespill ikke er for alle, og legger til at han gjerne skulle laget et enspiller-eventyr basert på det. Dessverre sier han imidlertid at det må være Final Fantasy XIV -teamet som utvikler et slikt spill, og som vi vet, er de opptatt med online-rollespillet på flere fronter :

"Det er fortsatt mange mennesker der ute som ser på et online Final Fantasy og sier at et online Final Fantasy ikke er et Final Fantasy.

Selv om jeg gjerne kunne tenke meg å lage et frittstående singleplayer-spill Final Fantasy XIV, er dessverre det eneste teamet som potensielt kan lage det beste frittstående FFXIV-spillet det nåværende FFXIV-teamet."

Når det er sagt, er det fortsatt en sjanse for en litt mindre spin-off :

"Når det gjelder en spin-off, vil jeg selvfølgelig gjerne vurdere å ta på meg den utfordringen, kanskje bygge et mindre team innenfor Creative Business Unit 3. Men hvis det skjer, er jeg sikker på at FFXIV-spillere vil se på det prosjektet og si: "I stedet for å fokusere på et spin-off-prosjekt, burde du jobbe mer med selve FFXIV-spillet"."

Han avsluttet sine kommentarer på en munter måte, men gjorde det likevel klart at han ikke bare spøkte:

"Jeg tuller halvt på spøk, halvt på alvor. Hvis noen er lidenskapelig nok til å lede det prosjektet, vil vi gjerne høre fra deg."

Hva synes du om ideen om et enspillereventyr basert på Final Fantasy XIV?