Når begynner La Vuelta a España, og hvordan kan du se det live?

HQ

La Vuelta a España La Vuelta a España starter om mindre enn en uke: Lørdag 23. august begynner den første etappen i Torino, som en del av en fire dager lang rute i Italia (totalt vil La Vuelta 2025 spenne over fire land: Spania, Italia, Frankrike og Andorra). Deretter fortsetter rittet nordover i landet, og avsluttes som vanlig i Madrid den 14. september. Det blir 21 etapper, to hviledager (etter dag 9 og 15).

Det blir den 90. utgaven av Grand Tour, og uten Tour de France-vinneren Tadej Pogacar, Roglic eller Evenepoel, er Jonas Vingegaard fra Visma Lease a Bike den store favoritten i år, etter å ha blitt nummer to i 2023. Den lokale favoritten Enric Mas er heller ikke med i år, men de spanske seerne vil helt sikkert heie på Mikel Landa, som er tilbake etter den alvorlige krasjen i Giro d'Italia.

For å feire 90-årsjubileet ønsker La Vuelta å bringe tilbake noen av de mest minneverdige stigningene som var "på kanten av å bli glemt". Sykkelfans vil glede seg til å se etapper i La Bola del Mundo, en topp i fjellene i nærheten av Madrid, som er godt kjent for sine TV-antenner, og som var med i La Vuelta for siste gang i 2012.

Slik ser du La Vuelta a España Live

I Spania vil seerne kunne følge rittet hver ettermiddag i gratis, offentlige kanaler fra TVE (La 1 og en dypere dekning i Teledeporte). Den vil også være tilgjengelig på Eurosport. HBO Max-abonnenter vil også kunne se den med sportspakken.

I Storbritannia er La Vuelta dessverre bare bak betalingsmur, på TNT Sports via Discovery+, med en pris på £30,99 per måned. Det samme vil skje med Tour de France neste år, noe som bekymrer sykkelfans og enkelte politikere, ettersom de spår at det vil ha en negativ effekt på sykkelsportens popularitet.

I de fleste europeiske land vil La Vuelta a España være tilgjengelig gjennom din lokale Eurosport. Her er en liste over alternative kringkastere av La Vuelta 2025.