Når kan jeg begynne å spille S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl?

Vi vet at mange av dere gleder dere til å spille S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl når det slippes 20. november - altså i morgen, men det betyr ikke at du kan skulke skolen eller sykemelde deg for å begynne å utforske den forbudte sonen i spillet.

Spillet slippes ikke ved midnatt, og sosiale medier avslører nå detaljene. For oss i Norge kan spillet startes klokken 17.

Sjekk ut bildet nedenfor for mer informasjon, og sørg for å forhåndslaste det enorme spillet (rundt 144 gigabyte for Xbox Series S/X) i dag, slik at du kan komme raskt i gang.