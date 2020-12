Når kan man laste ned og spille Cyberpunk 2077?

Du ser på Annonser

Om noen timer er vi nøyaktig en uke unna lanseringen av Cyberpunk 2077, så det er ikke rart at CD Projekt Red har trappet opp markedsføringen og meldinger på sosiale medier. Dette innebærer blant annet å gi oss informasjon om når man kan laste ned spillet og faktisk innta det fascinerende universet.

Xbox-spillere kan begynne å laste ned Cyberpunk 2077 allerede nå, mens PlayStation-spillere må vente til den 8. desember. På PC er det ulike tider, for har du kjøpt det på GOG kan du starte nedlastningen klokken 12 den 7. desember. Resten må vente til klokken 17 samme dag.

Hva selve spillingen angår er det konsollspillerne som får starte først siden alle de utgavene vil åpnes for spilling klokken 0001 den 10. desember. En time senere kan PC-spillere starte.

Det er uansett greit å nevne at du ikke nødvendigvis trenger å stresse med nedlastningen av spillet, for vi vet allerede at spillet vil få en massiv oppdatering like før lanseringen som ikke er klar enda.