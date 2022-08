Når kommer The Last of Us: Part I-anmeldelsen?

HQ

Da Naughty Dog viste oss 10 minutter med gameplay fra The Last of Us: Part I i juli sa jeg at dere ville få anmeldelsen vår en gang i august. Heldigvis ønsker ikke kennelen å gjøre meg til en løgner selv om det bare er såvidt.

For gjengen i PlayStation har vært snill nok til å allerede gi meg The Last of Us: Part I på PlayStation 5, og samtidig tillatt meg å røpe at anmeldelsen kommer klokken 17 den 31. august. Da håper jeg også å ha noen gode sammenligningsvideoer klare slik at dere slipper å nøye dere med de pokkers lekkede utgavene.