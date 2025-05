Natus Vincere avdekker Crossfire -laget klart for Esports World Cup

HQ

Etter hvert som ukene tikker forbi og dagene til Esports World Cup kommer stadig nærmere, ser vi flere og flere organisasjoner som signerer lag og samarbeider for å sikre at de har de nødvendige vaktlistene og spillerne til å delta i de 20+ titlene og turneringene som er omtalt på den mega Saudi-Arabiske festivalen. På dette emnet er den neste som følger etter Natus Vincere.

Den ukrainske organisasjonen har kunngjort at den har anskaffet et Crossfire -lag, med denne vaktlisten som består av spillere og trenerstab som tidligere opererte under Dragons Esports -banneret. Laget er helt brasiliansk, og når det gjelder hvem som har sluttet seg til NAVIs rekker, er troppen som følger :



Rafael "Akxshi" Tito



Patrick "GDSZ" Meir



João "JV" Vitor



Juan "Juan1" Carlos



Adriano "adrF" Faria



Gabriel "GoW" Oliva (trener)



Gustavo "Geze" Morais (reserve)



EWC Crossfire -arrangementet vil finne sted mellom 19. og 23. august og vil se 16 av de beste lagene fra hele verden delta og kjempe om en del av en premiepott på 2 millioner dollar.